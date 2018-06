Ten Hag verwacht dat Tadic op en naast veld leider Ajax wordt

"Tadic is een speler die Ajax bij de hand kan nemen. Hij moet een van de leiders worden die de ploeg gaat sturen, zowel verbaal als non-verbaal en op en naast het veld", aldus Ten Hag in een eerste reactie op de komst van de 29-jarige Tadic.

De Serviër komt voor 11,4 miljoen euro over van Southampton en op basis van variabelen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 13,7 miljoen euro. Bij de 'Saints' scoorde hij in vier Premier League-seizoenen seizoen 21 keer en was hij ook belangrijk met zijn assists.

"Tadic heeft een hoog rendement", benadrukt Ten Hag. "Hij is creatief en heeft veel ervaring. Ik ben er uiterst content mee dat hij naar ons komt. Het is geweldig voor onze club en voor het Nederlands voetbal."

Spiegel

Ajax wordt al de derde Nederlandse club van Tadic, die eerder bij FC Groningen en FC Twente speelde. Henk Veldmate, hoofd scouting van Ajax, kent hem nog van zijn tijd in Groningen en assistent-trainer Alfred Schreuder werkte met hem samen bij Twente.

Hun verleden met Tadic heeft geholpen bij de totstandkoming van de transfer, vertelt Ten Hag. "Veldmate heeft hem gescout bij FC Groningen, daar lag al contact. En dat contact was er ook met Schreuder."

"Ze vertelden al dat Tadic op en top professional is en dat werd bevestigd in de gesprekken van Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red) met Tadic. Hij kan een spiegel worden voor onze ploeg en zo een enorme bijdrage leveren. Ik heb hoge verwachtingen van hem."

WK

Overigens is nog niet duidelijk wanneer Tadic zal aansluiten bij Ajax, omdat hij met Servië nog actief is op het WK in Rusland. Als hij woensdagavond met zijn land verliest van Brazilië zit het toernooi er voor hem op, maar bij winst gaan de Serviërs door.

"Ik kan daardoor echt niet zeggen wanneer hij instroomt", zegt Ten Hag. "Pas als hij uit het toernooi ligt, gaan we dat bepalen."

De eerste belangrijke wedstrijd van Ajax dit seizoen is het thuisduel met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League op 25 juli. De Eredivisie begint voor de Amsterdammers op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.