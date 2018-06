Ajax neemt Tadic voor 11 miljoen euro over van Southampton

Ajax betaalt een transfersom van 11,4 miljoen euro, die op basis van variabelen kan oplopen tot maximaal 13,7 miljoen euro, zo valt er op de officiële clubsite te lezen.

Eerder kwamen er nog berichten naar buiten dat Ajax ruim 17 miljoen euro neer moest leggen om het nog tot de zomer van 2020 lopende contract van Tadic bij Southampton af te kopen, waarmee hij de duurste aankoop ooit in de Eredivisie zou worden.

Dat record blijft nu echter in handen van Tadic' landgenoot Miralem Sulejmani, die sc Heerenveen in 2008 voor maar liefst 16,25 miljoen euro verruilde voor Ajax.

Tadic is momenteel nog met Servië actief op het WK in Rusland en zal nadat dat toernooi voor het Balkanland afgelopen is, afreizen naar Amsterdam om vervolgens zijn handtekening te zetten onder een verbintenis tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA.

Overmars

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax is in zijn nopjes met de komst van Tadic en verwacht veel van zijn tijd bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.

"De komst van Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een 'winnaar eerste klas' en dat soort spelers heb je er graag bij", zegt hij.

Ajax speelt met het aantrekken van Tadic alvast in op het aanstaande vertrek van Hakim Ziyech. De 25-jarige Marokkaanse middenvelder is toe aan een nieuwe uitdaging en de Amsterdammers hebben aangegeven aan een transfer mee te willen werken.

Tadic keert na vier jaar terug in de Eredivisie. Hij droeg tussen 2010 en 2012 het shirt van FC Groningen (14 doelpunten in 76 wedstrijden) en tussen 2012 en 2014 dat van FC Twente (32 doelpunten in 85 wedstrijden).

Tadic was in de afgelopen vier jaar actief bij Southampton, waarvoor hij 24 doelpunten in 162 wedstrijden maakte en in het voorbije jaar een belangrijke bijdrage had aan de handhaving van de 'Saints' in de Premier League.

Vierde aanwinst

Tadic is de vierde aanwinst van Ajax voor het nieuwe seizoen, na Perr Schuurs, Zakaria Labyad en Hassane Bandé. Justin Kluivert is vertrokken naar AS Roma, voor maximaal 22 miljoen euro.

Trainer Erik ten Hag gaf vorige week al aan dat hij verwacht dat de gewilde Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, David Neres en André Onana gewoon bij Ajax blijven en dat hij voor iedere linie nog een versterking wil.

Lisandro Magallán moet de nieuwe verdediger worden. De 24-jarige Argentijn is al medisch gekeurd in Amsterdam maar Boca Juniors wil hem pas laten gaan als het een geschikte opvolger voor hem heeft gevonden.

Ajax speelt op 25 juli (Amsterdam) en 1 augustus (Graz) zijn eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De 33-voudig landskampioen neemt het dan op tegen SK Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.

Ajax werkt tegen die tijd nog oefenduels af met FC Nordsjaelland, Steaua Boekarest (beide op 7 juli), Wolverhampton Wanderers en Wallsall FC (beide op 19 juli).