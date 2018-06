PSV zonder Van Bommel begonnen aan voorbereiding op nieuw seizoen

Van Bommel leidt donderdag wel de training van PSV, nadat hij dinsdag met Australië is uitgeschakeld op het WK in Rusland. De 41-jarige Limburger was bij de Australiërs assistent van bondscoach Bert van Marwijk en begint in Eindhoven aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Mogelijk krijgt Van Marwijk, die met Australië één punt pakte in de groepsfase van het WK, ook een rol bij PSV. Zowel hijzelf als de club wilde daar de afgelopen dagen echter niets over zeggen.

Bij afwezigheid van Van Bommel staat de training van woensdag, die om 11.00 uur begonnen is, onder leiding van Boudewijn Zenden, André Ooijer en Reinier Robbemond. Ernest Faber, die dinsdag werd aangesteld als hoofd jeugdopleiding, is eveneens aanwezig.

Ook Phillip Cocu liet zich nog even zien op De Herdgang. De voorganger van Van Bommel begint bij Fenerbahçe aan zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer.

De Jong

Luuk de Jong ging kort voor de training in op het vertrek van de trainer, met wie hij vier jaar samenwerkte. "Voor mij persoonlijk is het jammer dat Phillip weg is, want ik had een goede band met hem", aldus De Jong op de website van PSV.

"Maar wat mensen er ook van denken, Fenerbahçe is een ontzettend grote club. Een heel mooie stap en ik hoop dat hij het goed gaat doen. En met het aanstellen van Van Bommel heeft de club direct goed geschakeld."

De nieuwe spelers Nick Viergever, Angelino en Denzel Dumfries zijn er woensdag meteen bij. De 28-jarige Viergever kwam transfervrij over van Ajax, terwijl PSV voor Dumfries ongeveer 4 miljoen euro betaalde en 5 tot 6 miljoen voor Angelino.

De 21-jarige Spanjaard komt over van Manchester City, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan NAC Breda. De één jaar oudere Dumfries is overgenomen van sc Heerenveen.

De eerste officiële wedstrijd van PSV dit seizoen is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 4 augustus tegen KNVB-bekerwinnaar Feyenoord. Een week later begint de landskampioen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aan de Eredvisie. Eind augustus wacht PSV een play-off om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.