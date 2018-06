PSV-doelman Jurjus keert op huurbasis terug bij De Graafschap

Jurjus, die de jeugdopleiding van De Graafschap doorliep, was van 2014 tot 2016 al eerste doelman van de club uit Doetinchem. Bij PSV, dat ongeveer een half miljoen euro voor hem betaalde, speelde hij niet in het eerste elftal. Wel kwam hij in het seizoen 2016/2017 tot zeventien Jupiler League-wedstrijden voor Jong PSV.

Vorig seizoen verhuurde PSV Jurjus aan Roda JC, waarmee hij via de play-offs degradeerde uit de Eredvisie. De Graafschap dwong in die play-offs juist promotie af, waardoor de voormalig jeugdinternational opnieuw op het hoogste niveau zal spelen.

Jurjus is blij dat hij terug is op De Vijverberg, waar hij zijn doorbraak beleefde in het betaalde voetbal. "De Graafschap is echt mijn club", aldus de doelman, die een goed gevoel overhield aan een gesprek met trainer Henk de Jong. "We gaan er samen alles aan doen om in de Eredivisie te blijven."

Bednarek

De Graafschap legde eerder Furdjel Narsingh (SC Cambuur), Jordy Thomassen (Helmond Sport), Stef Nijland (PEC Zwolle), Mohamed Hamdaoui (Telstar) en Javier Vet (Almere City FC) vast voor het nieuwe seizoen. Jurjus is de opvolger van de Poolse doelman Filip Bednarek, die zijn contract bij De Graafschap niet verlengde.

Reservekeepers Agil Etemadi en Jordy Rondeel blijven wel bij De Graafschap. "Hidde gaat met Agil en Jordy de strijd aan", zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. "Met Hidde halen we een bekende en betrouwbare doelman met Eredivisie-ervaring in huis. We zijn blij dat zijn komst afgerond is en weten wat zijn kwaliteiten zijn."

Zondag start De Graafschap met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 'Superboeren' beginnen op 12 augustus in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Koopmans

Naast het tijdelijke vertrek van Jurjus verhuurt PSV keeper Luuk Koopmans aan MVV Maastricht. De 24-jarige Brabander speelde zijn wedstrijden de laatste drie jaar voor Jong PSV en kwam daarvoor uit voor FC Oss.

Door de verhuur van Jurjus en Koopmans zijn Jeroen Zoet, Eloy Room en Yanick van Osch de drie keepers in de selectie van PSV. De aangetrokken Lars Unnerstall wordt verhuurd aan VVV-Venlo.

Landskampioen PSV werkt woensdag nog zonder de nieuwe trainer Mark van Bommel de eerste training van het seizoen af. Het oefenprogramma van de Brabanders is nog niet bekend. Op 4 augustus is Feyenoord de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.