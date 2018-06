De Mos: 'Aanstelling geboren coach Van Bommel uitstekende zet van PSV'

Van Bommel, die afgelopen seizoen PSV onder 19 onder zijn hoede had, staat donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij de landskampioen. De eerste training van woensdagochtend slaat Van Bommel nog over, omdat hij dan nog niet met Australië terug is van het WK.

"Het is een uitstekende zet om Van Bommel aan te stellen. Ik heb hem tijdens trainingen en wedstrijden van PSV onder 19 gezien en hij wordt een heel goede trainer. Ik zeg altijd: je wordt geboren als coach. Je kunt 100.000 diploma's hebben, maar je moet het in de vingers hebben", zegt De Mos tegen NUsport.

"Ik heb bij PSV, Ajax en ADO Den Haag genoeg oud-spelers gezien waarvan ik zeg: stop ermee, want je hebt het niet in de vingers. Het is dus niet zo dat ik nu over één nacht ijs ga."

Van Bommel deed naast zijn functie als trainer van PSV onder 19 de voorbije jaren ervaring op als assistent-bondscoach van Saoedi-Arabië en Australië. Met de 'Socceroos' is hij dinsdag uitgeschakeld op het WK.

Vreemd

Volgens De Mos is Van Bommel een gedisciplineerde coach die durft in te grijpen; een eigenschap die de 71-jarige Hagenaar in zichzelf herkent.

"Spelers die bij PSV onder 19 hun 'eigen' wedstrijd speelden, werden er na een aantal minuten al uit gehaald. Daar hou ik van", aldus De Mos, die als coach ook niet schroomde om vroeg te wisselen.

"Dat doe je niet omdat je een hekel aan iemand hebt, maar omdat je er al weken of maanden mee bezig bent om het team te krijgen zoals jij dat wil. Mensen vinden het dan vreemd en raar, maar dat is niet zo. Van Bommel doet dat heel goed."

Kalm

De Mos zag bij wedstrijden van PSV onder 19 dat Van Bommel, die te boek stond als een felle speler, een heel kalme trainer is.

"Hij is rustig en kijkt goed wat er zich afspeelt. Als een trainer mij interesseert, ga ik vaak tussen de dug-outs staan om te horen hoe hij coacht. Bij Van Bommel hoorde ik alleen maar zinnige dingen", zegt de winnaar van de Europa Cup II met KV Mechelen.

De Mos ziet één valkuil voor Van Bommel: de hoge verwachtingen na vijf jaar onder Cocu, waarin PSV onder meer drie keer kampioen is geworden. "Maar Van Bommel zal dominanter gaan spelen dan Cocu en er zijn veel jonge jongens waarvan hij vindt dat ze direct aan de bak kunnen."

Het oefenprogramma van PSV is nog niet bekend. Het seizoen begint voor de Eindhovenaren officieel op 4 augustus. KNVB-bekerwinnaar Feyenoord is de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.