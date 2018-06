Weghorst verlaat AZ en tekent voor vier jaar bij VfL Wolfsburg

AZ doet geen mededeling over de hoogte van de transfersom die naar verluidt tussen de 10 en 11 miljoen euro ligt. De 25-jarige Weghorst had nog een contract tot medio 2021 in Alkmaar.

"Ik heb een mooie tijd gehad bij AZ, maar het was voor mij duidelijk dat ik een nieuwe stap in mijn carrière wilde zetten", zegt Weghorst op de website van Wolfsburg. Bij de club die afgelopen seizoen zestiende in de Bundesliga werd, treft hij met Jeffrey Bruma, Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh drie landgenoten.

"Ik verheug me op deze nieuwe uitdaging", aldus de aanvaller. "Ik ben er zeker van dat mijn overstap naar de Bundesliga voor mijn ontwikkeling een juiste beslissing is en ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten en omgeving snel te leren kennen."

Oranje

De 1,97 meter lange Weghorst speelde twee jaar voor AZ, dat hem voor zo'n 1,5 miljoen euro overnam van Heracles Almelo. Eerder kwam hij twee seizoenen voor FC Emmen uit in de Eerste Divisie.

In 64 competitieduels voor AZ was Weghorst goed voor 35 treffers. De spits debuteerde in maart voor Oranje en heeft inmiddels drie interlands achter zijn naam. In korte invalbeurten tegen Engeland, Slowakije en Italië kwam hij niet tot scoren.

"Wout heeft bij AZ constant goede prestaties geleverd", zegt Jörg Schmadtke, de nieuwe technisch directeur van de 'Volkswagenclub'. "Met zijn speelwijze en mentaliteit past hij goed in de Bundesliga."

Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, gunt Weghorst zijn transfer. "Wout is de afgelopen twee seizoenen belangrijk geweest voor AZ en heeft dat bewezen met zijn doelpunten en assists", zegt hij op de website van AZ.

"Met zijn passie en werklust droeg hij het afgelopen seizoen regelmatig de aanvoerdersband en heeft hij als speler van AZ het Nederlands elftal gehaald. Dit is een heel mooie stap voor Wout en wij wensen hem succes in de Bundesliga."