Ajax geeft clubarts vrijaf na erkennen aansprakelijkheid voor letsel Nouri

"De Winter is niet op non-actief gezet, hij heeft vrij gekregen", benadrukt een woordvoerder van Ajax in een interview met het AD. Maikel van Wijk, de arts van Jong Ajax, is maandag als vervanger meegereisd naar Duitsland.

Vorig jaar voerde De Winter de reanimatie uit van Nouri, die vorig jaar tijdens een trainingskamp in Oostenrijk onwel werd tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Daarbij zijn fouten gemaakt, erkende algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax maandag tijdens een speciaal belegde persconferentie.

Nouri hield er blijvende hersenschade aan over en is nog altijd niet aanspreekbaar. Het letsel zou mogelijk minder zwaar kunnen zijn geweest als er door de medische staf beter was opgetreden.

Specialisten

In eerste instantie erkende Ajax de aansprakelijkheid niet. Nadat de familie van Nouri begin deze maand een arbitragezaak aanspande en een flinke schadevergoeding eiste, wendde de Amsterdamse club zich voor een third opinion tot Douwe Atsma en Martin Schalij, twee hoogleraren in de cardiologie.

Deze specialisten oordeelden dat Nouri geen snelle adequate hulp heeft gekregen. Zij concludeerden dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie.

De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde.

Trainingskamp

Het trainingskamp van Ajax in Duitsland duurt tot en met zaterdag. Daarna speelt de club oefenwedstrijden in Nederland tegen Steaua Boekarest en FC Nordsjaelland. Medio juli reizen de Amsterdammers naar Engeland voor een trainingskamp van zeven dagen.

Op 25 juli speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag zijn eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.