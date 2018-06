België en Engeland gaan voor groepswinst ondanks 'moeilijker' programma

"Wij kunnen niet zo denken, wij willen iedere wedstrijd winnen'', zei de Engelse bondscoach Gareth Southgate dinsdag. Engeland en België zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Bij het onderlinge duel staat donderdag in Kaliningrad alleen de winst in de groep op het spel.

In de achtste finale wacht voor de groepswinnaar een duel met de nummer twee van groep H, terwijl de nummer twee van groep G tegen de poulewinnaar van H uitkomt. Met Japan, Colombia en Senegal als mogelijke tegenstanders, zijn de krachtverschillen niet heel groot.

Dat is wel anders in een mogelijke kwartfinale. De groepswinnaar van poule G zou het daar op kunnen nemen tegen Brazilië of Duitsland, terwijl de nummer twee uit groep G mogelijk Mexico, Zwitserland of Servië treft.

"We gaan ons niet op glad ijs begeven en willen iedere wedstrijd zo goed mogelijk spelen en presteren", zei Southgate desondanks.

Alderweireld

Op een persconferentie van de Belgische ploeg sprak Toby Alderweireld woorden van gelijke strekking. "We zijn hier met een bepaalde focus en met een bepaald doel. We willen elke wedstrijd zo goed mogelijk spelen en Engeland is een goede test voor ons."

"Die achtste finale zit wel al in ons hoofd, maar we zullen echt wel proberen te winnen van Engeland", zei de verdediger van Tottenham Hotspur, die eerder bij Ajax speelde. "Ik ben nog nooit aan een wedstrijd begonnen om te verliezen of om maar op 70 procent te spelen. We willen in de winning mood blijven."

Beide landen hebben zes punten en een exact gelijk doelsaldo (8-2). Als het duel donderdag in een gelijkspel eindigt, geeft het aantal kaarten de doorslag. Engeland heeft tot nu toe een gele kaart minder gekregen dan België (twee om drie).

De wedstrijd tussen Engeland en België begint donderdag om 20.00 uur.