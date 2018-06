Veelbesproken Nainggolan tekent bij Inter, Roma haalt Pastore als vervanger

Inter betaalt naar verluidt 24 miljoen euro voor Nainggolan, wiens contract in Roma nog drie jaar doorliep. Bovendien vertrekken verdediger Davide Santon en middenvelder Nicolo Zaniolo van Inter naar Roma.

Nainggolan (30) was zeer populair onder de fans van AS Roma. Maar de clubleiding had het naar verluidt wel gehad met het gedrag van de dertigvoudig Belgisch international buiten de lijnen.

Daarnaast hield 'Ninja' de gemoederen in België vorige maand flink bezig, want hij werd verrassend buiten de WK-selectie gelaten door bondscoach Roberto Martinez. Nainggolan besloot daarop zijn interlandcarrière te beëindigen.

Bij Inter wordt de middenvelder ploeggenoot van onder anderen Stefan de Vrij, die overkomt van Lazio. De Oranje-international tekende onlangs voor vijf jaar bij de Champions League-winnaar van 2010.

Inter eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Serie A. De club stelde op de laatste speeldag deelname aan de Champions League veilig.

Pastore

Roma presenteerde dinsdag in de persoon van Pastore direct de opvolger van Nainggolan. De club uit de Serie A maakt 24,7 miljoen euro over aan Paris Saint-Germain voor de 29-jarige middenvelder, die een contract tot medio 2023 heeft getekend bij Roma.

Pastore speelde sinds 2011 voor PSG en kwam sindsdien tot liefst 269 competitiewedstrijden voor de Franse club, waarmee de Argentijn bovendien vijf keer kampioen werd.

Technisch directeur Monchi van AS Roma verwacht veel van Pastore. "In mijn loopbaan heb ik heel veel spelers gehaald, maar van al die aankopen is Javier kwalitatief waarschijnlijk de beste. Ik ben heel blij met zijn komst."