Aanvoerder El Ahmadi gaat uit van vertrek bij Feyenoord

"We zullen zien of ik nog bij Feyenoord ga trainen of niet", zei de 33-jarige El Ahmadi maandag tegen de NOS na het laatste groepsduel met Marokko tegen Spanje (2-2).

De middenvelder zou interesse genieten van onder meer het Turkse Bursaspor. "Ik heb aanbiedingen gekregen van drie à vier clubs. Ik wil er rustig naar kijken, maar de kans is groot dat ik het shirt van Feyenoord niet meer draag."

El Ahmadi, die nog voor een jaar vastligt, keerde in de zomer van 2014 van Aston Villa terug bij Feyenoord. Tussen 2008 en 2012 speelde hij ook al in De Kuip. Hij kwam tot dusver tot 266 officiële duels voor de Rotterdammers.

Met Feyenoord werd El Ahmadi kampioen, won hij twee keer de KNVB-beker en legde hij ook een keer beslag op de Johan Cruijff Schaal. In het kampioensjaar van Feyenoord werd hij bovendien verkozen tot beste speler van de Eredivisie.

De in Enschede geboren El Ahmadi begon zijn profloopbaan in 2003 bij FC Twente en kwam naast Feyenoord ook uit voor Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten en dus Aston Villa.

Interlandloopbaan

De Feyenoord-captain speelde tegen Spanje zijn 48e interland namens Marokko, maar twijfelt nog of hij zich beschikbaar blijft stellen voor de 'Leeuwen van de Atlas'. "Ik ben er nog niet helemaal uit, maar het zou zomaar kunnen dat ik stop als international", aldus El Ahmadi, die in ieder geval volop heeft genoten van het WK.

"Dat we niet door zijn, is het meest teleurstellende. Maar ik heb echt genoten. Jammer dat het niet langer duurt. Ik kwam alleen maar met een glimlach in het stadion. Dat ik dit op 33-jarige leeftijd nog zou meemaken. Ik heb alleen maar kippenvel gehad."

Feyenoord begon maandag zonder onder anderen WK-gangers El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Brad Jones, Nicolai Jörgensen en Renato Tapia aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Yassin Ayoub, overgekomen van FC Utrecht, was wel van de partij.

Onlangs nam Feyenoord afscheid van Bilal Basaçikoglu (Kayserispor), Simon Gustafson (FC Utrecht) en Gustavo Hamer (PEC Zwolle). Bovendien liet spits Jörgensen weten dat hij wil vertrekken uit De Kuip.