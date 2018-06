CAS oordeelt dat FC Twente 6,3 miljoen moet betalen aan zaakwaarnemer

Bunge is de zaakwaarnemer van de Mexicaanse aanvaller Jesus Corona, die van 2013 tot en met 2015 bij Twente speelde. De club wilde de 6,3 miljoen euro niet aan hem betalen, omdat de zaakwaarnemer volgens FC Twente "in verband werd gebracht met schuldwitwassen".

De Enschedeërs legden de zaak in december 2016 aan het CAS voor. Het internationale sporttribunaal stelde de Argentijn dinsdag in het gelijk. Twente meldt in een verklaring dat het CAS niet mag oordelen over mogelijke witwaspraktijken bij de schuldeiser.

"Het CAS heeft het verzoek van FC Twente gewogen en belangrijk gevonden, maar is van oordeel dat het tribunaal slechts een oordeel behoort te geven over de verschuldigdheid van de gelden door FC Twente", meldt de club op zijn website. "Het is vervolgens aan de gewone rechter om te beoordelen of FC Twente ook daadwerkelijk tot uitkering mag overgaan."

Drugskartel

Volgens Tubantia vermoedt Twente dat één van de financiers achter de transfer van Corona genoemd wordt als een lid van een Mexicaans drugskartel. Rodolfo David Dávila Córdova zou actief zijn bij het kartel Juarez, het op één na grootste drugsnetwerk ter wereld, dat volgens Amerikaans onderzoek 200 miljoen dollar winst per week maakt.

Corona vertrok in augustus 2015 voor zo'n 10,5 miljoen euro naar FC Porto, waar hij nog steeds actief is. De 25-jarige aanvaller speelt momenteel met Mexico op het WK in Rusland.

FC Twente kampt al jaren met forse financiële problemen. In februari 2017 werd een dreigend faillissement afgewend, doordat de gemeente Enschede een garantstelling van 8,4 miljoen euro had verleend. De landskampioen van 2010 trof eerder deze maand een schikking met de Belastingdienst. De club betaalt de fiscus 4,4 miljoen euro.