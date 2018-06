Ajax erkent aansprakelijkheid voor situatie Nouri

"We zijn onlangs tot nieuwe inzichten gekomen en daaruit blijkt dat de behandeling niet adequaat is geweest. Onze diepste excuses aan de familie dat het zo lang heeft geduurd tot duidelijk is wat er precies is gebeurd. Het voelt voor mij als een enorme schok", zei een emotionele Van der Sar.

Nouri kreeg in juli 2017 bij de vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartfalen en moest op het veld worden gereanimeerd. De inmiddels 21-jarige middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

De familie van Nouri oordeelde op basis van deskundigen dat de verleende medische zorg op het fatale moment onvoldoende was en stapte vorige maand naar de arbitragecommissie van de KNVB. De familie wilde dat Ajax zijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid erkent en de Amsterdamse club doet dat nu dus ook.

Regeling

Het is nog niet bekend of de arbitragezaak tussen Ajax en de familie van Nouri doorgaat, nu de club zijn aansprakelijkheid erkent. Ook is nog onduidelijk welke regeling de Amsterdammers gaan treffen met de familie Nouri.

"Wij willen dit op een goede manier oplossen en daar is nu alles op gericht", aldus Van der Sar, die eerder op maandag de familie op de hoogte bracht van het nieuws. "Het was een goed gesprek. Ik wilde het persoonlijk aan de familie vertellen en zij zijn ook blij dat er duidelijkheid is."