Van Bronckhorst geniet van rust op transfergebied bij Feyenoord

"We verwachten dat de transfer van Marko binnen afzienbare tijd tot stand komt", zei Van Bronckhorst maandag op zijn persconferentie na de eerste training. Vejinovic speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor AZ, maar hij liep in oktober een zware knieblessure op en kwam daarna niet meer in actie.

AZ-trainer John van den Brom wil graag verder met de 28-jarige middenvelder. "We hebben veel plezier aan hem gehad, maar helaas voor hem en voor ons raakte hij ernstig geblesseerd", aldus de coach van de Alkmaarders. "De intentie van beide kanten is om met elkaar door te gaan."

Van Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen is bekend dat ze openstaan voor een nieuw avontuur, maar Van Bronckhorst hoopt dat het drietal blijft.

"Het is nu nog rustig, maar van mij mag dat wel zo blijven. Het WK is nu aan de gang en daarna kan er veel gebeuren. Wij zijn daarop voorbereid. We hebben wat spelers die goed in de markt liggen. Als clubs zich melden waar wij niet tegenop kunnen, dan zal er wellicht wat vertrekken."

Vermeer

Doelman Kenneth Vermeer is na zijn verhuurperiode aan Club Brugge terug in Rotterdam. Van een concurrentiestrijd met Brad Jones gaat het voorlopig niet komen, want Vermeer heeft volgens Van Bronckhorst nog maanden nodig om te herstellen van een peesblessure in zijn bovenbeen.

De WK-gangers El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Jörgensen, Renato Tapia en Jones krijgen zodra ze klaar zijn in Rusland drie weken vakantie. De Oranje-internationals Steven Berghuis en Vilhena sluiten volgende week maandag aan.

Van Persie

Robin van Persie hervatte tien dagen geleden al de training met een individueel schema. De 34-jarige Rotterdammer weet dat hij komend seizoen lang niet alle wedstrijden zal kunnen spelen, maar toch staat hij te popelen om weer te beginnen.

"Vorige week heb ik de knop alweer omgezet, van de vakantiemodus naar de voetbalmodus. Vijf weken vakantie vond ik ook wel weer lang genoeg", zei Van Persie na de training in De Kuip.

De Feyenoorder speelde tijdens zijn vakantie ook nog twee wedstrijden, het afscheidsduel van Dirk Kuijt en de 'testimonial' in Praag voor zijn oud-ploeggenoot Tomás Rosicky. "Daardoor bleef ik toch lekker bezig. Ik heb nu zes weken om me voor te bereiden op het seizoen. We bouwen het rustig op."