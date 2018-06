Ajax geeft maandagavond persconferentie over situatie Nouri

Algemeen directeur Edwin van der Sar zal tijdens een bijeenkomst met een update komen. De verwachting is dat Ajax meer informatie zal verstrekken over het handelen van de club rondom het moment dat Nouri in elkaar zakte tijdens een oefenduel met Werder Bremen.

Nouri kreeg vorig jaar bij de vriendschappelijke wedstrijd in Oostenrijk te maken met hartfalen en moest op het veld worden gereanimeerd. De inmiddels 21-jarige middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

De familie van Nouri stapte vorige maand naar de arbitragecommissie van de KNVB. De familie wil dat Ajax zijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid erkent.

De Amsterdamse club benadrukte toen in een reactie dat ze "vanzelfsprekend de volle verantwoordelijkheid zal nemen, in geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is".