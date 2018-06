Van Nistelrooij volgt Van Bommel op als trainer PSV onder 19

De 41-jarige Van Nistelrooij was bij PSV al werkzaam als jeugdcoach en was een paar dagen in de week assistent-trainer bij het eerste elftal. Hij verheugt zich op zijn nieuwe functie.

"Het vak van trainer/coach heeft me gegrepen. Dit is een prachtige kans om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten", zegt de 70-voudig international op de website van PSV.

"Ik heb er goed over nagedacht en er uitgebreid over gesproken met een aantal mensen. Dit is een mooi moment om deze klus op me te nemen. Ik kijk er ontzettend naar uit om in deze functie met deze getalenteerde groep aan de slag te gaan."

Van Nistelrooij was eerder assistent-bondscoach onder Guus Hiddink en Danny Blind bij het Nederlands elftal. Als speler kwam hij uit voor onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid.

Van Bommel

PSV maakte vrijdag bekend dat Van Bommel de opvolger is van de naar Fenerbahçe vertrokken Cocu. De middenvelder is momenteel nog assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij WK-deelnemer Australië.

Door zijn nieuwe rol zal Van Nistelrooij iets minder betrokken zijn bij het eerste elftal, maar dat neemt volgens algemeen directeur Toon Gerbrands niet weg dat hij in nauw contact zal staan met Van Bommel.

"Door zijn nieuwe functie is een structurele bijdrage in de staf van Van Bommel niet mogelijk, maar de lijnen blijven kort en wanneer mogelijk zal Ruud ook zijn gezicht aan de profzijde van De Herdgang laten zien. Dat heeft hij met Mark al afgesproken", aldus de bestuurder.

Het oefenprogramma van PSV in aanloop naar het nieuwe seizoen is nog niet bekend. De Eindhovenaren spelen op 4 augustus de eerste officiële wedstrijd, wanneer bekerwinnaar Feyenoord de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.