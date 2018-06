NAC Breda legt Gervane Kastaneer en Sydney van Hooijdonk vast

Kastaneer speelde het afgelopen seizoen in de tweede Bundesliga bij 1. FC Kaiserslautern. Van die club mocht hij ondanks een doorlopend contract transfervrij vertrekken naar NAC.

De snelle aanvaller speelde tien competitieduels in Duitsland waarin hij één keer doel trof. "Nu spelen voor NAC is een mooie stap in mijn carrière", zegt de geboren Rotterdammer, die in de jeugd van Feyenoord en FC Dordrecht speelde, op de site van zijn nieuwe club.

Kastaneer debuteerde in het seizoen 2014/2015 namens ADO Den Haag in de Eredivisie. De voormalig international van Jong Oranje kwam in drie seizoenen tot een kleine dertig wedstrijden in het shirt van de Hagenaars.

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al de nodige ervaring in de Eredivisie", stelt technisch directeur Hans Smulders. "We zien veel potentie en kwaliteiten in hem."

Kastaneer is de tweede aanwinst van NAC deze zomer. Eerder haalde de club verdediger Pelé van Anholt.

Van Hooijdonk

De achttienjarige Van Hooijdonk verbond zich maandag tot medio 2021 aan NAC. De aanvaller speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club waar zijn vader in de jaren negentig furore maakte. Vorig seizoen maakte de jonge Van Hooijdonk 25 goals voor NAC onder 19.

"Ik ben blij dat ik mijn eerste profcontract hier bij NAC heb mogen tekenen", reageert de talentvolle spits, die in de voorbereiding bij de eerste selectie aansluit. "De afgelopen twee seizoenen is het erg hard gegaan. Op termijn mijn debuut in het eerste elftal maken is uiteindelijk mijn droom."

Smulders dicht Van Hooijdonk een mooie toekomst toe. "Sydney heeft het afgelopen seizoen bij Onder 19 laten zien dat hij een talentvolle voetballer is die veel in zijn mars heeft. Het is de bedoeling dat hij op termijn uitgroeit tot een volwaardig basissspeler van NAC Breda."

Excelsior

Excelsior heeft Thomas Oude Kotte aan zich gebonden. De 22-jarige centrale verdediger zette maandag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij Excelsior. Hij vertrekt na tien jaar bij Vitesse.

"Ik kon ook blijven bij Vitesse maar was onder de indruk van Excelsior", aldus Oude Kotte op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb een gesprek gehad bij de club en sindsdien is Excelsior in mijn koppie blijven zitten."

"De club heeft bewezen een springplank te zijn voor jong talent. Het is daarom een mooie stap om mezelf te meten met spelers op het hoogste niveau."

De Apeldoorner doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en kwam tot negen wedstrijden in de hoofdmacht. Hij was in Arnhem vooral actief voor Jong Vitesse.

Oude Kotte is alweer de zesde aanwinst van Excelsior. De Rotterdammers haalden eerder doelmannen Maarten de Fockert en Sonny Stevens, verdediger Robin van der Meer, middenvelder Jerdy Schouten en aanvaller Denis Mahmudov.