Feyenoord begint met aankoop Ayoub aan seizoensvoorbereiding

De Rotterdammers trainden achter gesloten deuren op het nieuwe complex 1908. Trainer Giovanni van Bronckhorst kon nog niet beschikken over Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Brad Jones, Nicolai Jörgensen en Renato Tapia, die momenteel op het WK actief zijn.

Net als middenvelder Ayoub stond Denny Landzaat voor het eerst op het trainingsveld van Feyenoord. De voormalig middenvelder van de 15-voudig landskampioen is de opvolger van Jan Wouters als een van de assistenten van Van Bronckhorst.

Later op maandag, om 14.30 uur, werkt Feyenoord in De Kuip een tweede training af. Die oefensessie is toegankelijk voor de supporters.

Johan Cruijff Schaal

Feyenoord speelt zaterdag tegen Hoofdklasser SDC Putten de eerste vrienschappelijke wedstrijd in de voorbereiding. Vervolgens oefent de bekerwinnaar ook tegen het Zeeuwse elftal, BSC Young Boys, FC Basel en Levante.

De eerste officiële wedstrijd is op zaterdag 4 augustus, wanneer landskampioen PSV om 18.00 uur de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Niet veel later treedt Feyenoord aan in de derde voorronde van de Europa League.