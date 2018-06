Feyenoord begint met aankoop Ayoub aan seizoensvoorbereiding

De Rotterdammers trainden 's ochtends achter gesloten deuren op het nieuwe complex 1908 en in de middag werd met enkele honderden fans op de tribune een rustige oefensessie afgewerkt in De Kuip.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kon nog niet beschikken over Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Brad Jones, Nicolai Jörgensen en Renato Tapia, die momenteel actief zijn op het WK.

De internationals die aan het einde van vorig seizoen nog verplichtingen hadden met hun nationale ploeg, onder wie Steven Berghuis en Tonny Vilhena, ontbreken voorlopig ook. Zij hebben wat langer vrij gekregen van Van Bronckhorst en melden zich volgende week maandag weer.

Robin van Persie stond wel op het veld. De 34-jarige routinier, die onlangs besloot zijn rijke loopbaan met een jaar te verlengen, hervatte tien dagen geleden al de training met een individueel schema.

Naast Ayoub had ook Denny Landzaat zijn eerste werkdag bij Feyenoord. De voormalig middenvelder van de vijftienvoudig landskampioen is de opvolger van Jan Wouters als een van de assistenten van Van Bronckhorst.

Fantastisch

"Het is fantastisch om te beginnen op het nieuwe complex. We hebben topvelden en alle mogelijke rust", zei Van Bronckhorst na de twee trainingen op een persconferentie in De Kuip.

"Je wil altijd zoveel mogelijk mensen in het stadion bij de eerste training. Jammer dat dat tegenvalt, maar ik ben blij met de mensen die er vandaag waren."

Feyenoord speelt zaterdag tegen Hoofdklasser SDC Putten de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding. De bekerwinnaar neemt het vervolgens ook vriendschappelijk op tegen het Zeeuwse elftal, BSC Young Boys, FC Basel en Levante.

De eerste officiële wedstrijd is op zaterdag 4 augustus, wanneer landskampioen PSV om 18.00 uur de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Feyenoord speelt op 9 augustus het eerste duel in de derde voorronde van de Europa League, waarna op 12 augustus de competitie wordt afgetrapt tegen het gepromoveerde De Graafschap.