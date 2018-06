Nigel de Jong vertrekt na half jaar bij FSV Mainz

De Jong kwam sinds de winterstop uit voor Mainz. Hij liet begin dit jaar zijn contract bij Galatasaray ontbinden en maakte nog op dezelfde dag de overstap naar de club uit de Bundesliga.

De 81-voudig Oranje-international slaagde er niet in om uit te groeien tot een vaste waarde bij Mainz, dat afgelopen seizoen als veertiende eindigde in de Bundesliga en zich zo handhaafde op het hoogste niveau. Hij speelde in totaal elf competitiewedstrijden en kwam daarin niet tot scoren.

De kans lijkt niet groot dat Mainz de laatste club van De Jong in zijn carrière is. "Ik mag dan 33 jaar oud zijn, ik ben nog lang niet klaar", zei hij in januari bij zijn komst. "Ik wil mijn kracht en vermogens inbrengen voor de jonge jongens in de selectie en vijf maanden lang laten zien dat we met discipline en mentaliteit in de Bundesliga kunnen blijven."

Mainz was de tweede Duitse club waarvoor De Jong uitkwam. Van 2006 tot en met 2009 speelde hij voor Hamburger SV. Ook was hij actief voor Ajax, Manchester City, AC Milan en het Amerikaanse LA Galaxy.

De laatste interland van De Jong dateert van 28 maart 2015 tegen Turkije (1-1). Destijds zette bondscoach Guus Hiddink hem in de basis in de Johan Cruijff ArenA. De afgelopen jaren werd hij niet meer geselecteerd voor Oranje.