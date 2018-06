Aanvoerder Vlaar verlengt aflopend contract bij AZ met een jaar

"We zijn verheugd dat we Ron nog een jaar langer aan ons hebben kunnen binden", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de website van AZ. "Ron is met zijn ruime ervaring nog steeds een toegevoegde waarde voor deze selectie. We zijn blij dat we daar nog een jaar gebruik van kunnen gaan maken."

Vlaar (33) gaf begin mei al aan te verwachten bij AZ te blijven. "Ik heb het gevoel dat we eruit gaan komen. Ik heb het naar mijn zin en ben op mijn plek", zei hij toen.

Nadat zijn contract bij het Engelse Aston Villa in de zomer van 2015 afliep, meldde Vlaar zich enkele maanden later in Alkmaar om aan het herstel van een knieblessure te werken. In december van dat jaar keerde hij definitief terug bij AZ.

De centrale verdediger groeide daarna naast steunpilaar in de defensie uit tot captain en blijft nu dus nog een jaar bij de club die hij in de winterstop van het seizoen 2005/2006 verruilde voor Feyenoord.

Blessures

In het afgelopen seizoen kwam Vlaar door blessures tot slechts vijftien officiële wedstrijden. De verdediger wil na zijn loopbaan graag in dienst van AZ blijven, maar de club meldt nog niets over eventuele afspraken daarover.

Onder leiding van trainer John van den Brom eindigde AZ afgelopen seizoen achter kampioen PSV en Ajax knap als derde in de Eredivisie. De club bereikte bovendien de bekerfinale, maar daarin was Feyenoord te sterk.

In aanloop naar het nieuwe seizoen legde AZ al vier spelers vast. Verdedigers Leon Bergsma en Mauro Savastano en aanvaller Vince Gino Dekker komen over van Ajax en ook Telstar-doelman Rody de Boer koos voor een contract in Alkmaar.