Weg voor transfer Dost lijkt vrij door vertrek omstreden Sporting-voorzitter

Bij de vergadering stemde 60 procent voor het vertrek van de Portugees, die eerder deze maand liet weten niet te zullen meewerken aan het transferverzoek dat Dost en vijf andere spelers hadden ingediend.

"Als het bestuur het probleem is, hadden de spelers in hun brief moeten zeggen dat ze zouden blijven als het bestuur zou aftreden. Mochten er verkiezingen komen en we winnen, dan blijven de spelers wat ons betreft gewoon bij Sporting", zei De Carvalho op 12 juni.

Zijn vertrek is dus goed nieuws voor Dost, die weg wil bij Sporting naar aanleiding van de aanval door hooligans van de club vorige maand. De oud-spits van onder meer Heracles Almelo en sc Heerenveen liep daarbij een hoofdwond op.

Sporting sloot het seizoen zonder prijs af, ondanks de vele doelpunten van Dost. De Portugese topclub eindigde achter kampioen FC Porto en Benfica als derde in de Primeira Liga en verloor bovendien de bekerfinale.

Contractontbinding

Dost diende samen met William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Rui Patrício en Daniel Podence een verzoek tot contractontbinding in bij Sporting naar aanleiding van de aanval. Doelman Patrício is inmiddels vertrokken naar Wolverhampton Wanderers.

Bovendien keerde trainer Jorge Jesus Sporting de rug toe. Hij werd in Estádio José Alvalade opgevolgd door Sinisa Mihajlovic, die in het verleden onder meer Fiorentina, Sampdoria en AC Milan onder zijn hoede had.

In 2016 kwam Dost over van VfL Wolfsburg. Hij werd in zijn eerste seizoen met 34 goals meteen topscorer van Portugal. In totaal kwam de spits in 61 competitieduels tot liefst 59 doelpunten.