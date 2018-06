Ten Hag ziet in Tadic 'meer dan geschikte' speler voor Ajax

"Het is geen geheim dat we interesse hebben", zei Ten Hag zaterdag na de oefenzege op VVSB (0-7) voor de camera van FOX Sports. "Maar ik heb ook geleerd dat we eerst handtekeningen moeten hebben voordat het definitief is."

Donderdag meldde De Telegraaf dat Tadic al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Ajax. Volgens de speler van Southampton zelf zijn die berichten voorbarig en heeft het weinig zin om te speculeren zolang er niets officieel is.

Ten Hag genoot vrijdag van de manier waarop Tadic met Servië tegen Zwitserland op het WK speelde. "Hij liet duidelijk zien waarom hij een meer dan geschikte speler is voor ons. Hij kan Ajax bij de hand nemen."

De 48-jarige coach houdt nog een slag om de arm. "Ajax meldt het via de officiële kanalen als alles rond is. Zolang de handtekening niet gezet is, zal dat niet gebeuren."

Assist

Tadic gaf vrijdag in het tweede WK-duel van Servië in de vijfde minuut de assist op de openingstreffer van Aleksandar Mitrovic, maar in de tweede helft bogen de Zwitsers de achterstand om en wonnen uiteindelijk met 2-1.

Woensdag kan de linkspoot zich met Servië alsnog van een plek in de achtste finales verzekeren. Koploper Zwitserland heeft aan een punt tegen het al uitgeschakelde Costa Rica genoeg, waardoor het Balkanland hoogstwaarschijnlijk met topfavoriet Brazilië uit gaat maken wie als tweede land uit groep E doorgaat.

Mocht het tot een transfer komen, dan wordt Tadic in één klap de duurste Eredivisie-speler ooit. Ajax zou bereid zijn de benodigde 17,1 miljoen euro neer te tellen en een vierjarig contract klaar hebben liggen voor spelmaker, die Hakim Ziyech op moet volgen in de Johan Cruijff ArenA.

Een transfer naar Ajax zou voor de 29-jarige Tadic betekenen dat hij na vier jaar terugkeert in de Eredivisie. De 55-voudig international vertrok in 2010 naar FC Groningen en maakte twee jaar later de overstap naar FC Twente.