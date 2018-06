Tadic wil niet over Ajax praten zolang er geen handtekeningen gezet zijn

Donderdag berichtte De Telegraaf dat de 29-jarige Tadic al een overeenstemming bereikt zou hebben met Ajax, dat bovendien aan de gelimiteerde transfersom in zijn contract zou willen voldoen.

Volgens de linkspoot zelf zijn die berichten voorbarig en heeft het weinig zin om te speculeren zolang er niets officieel is. "Eerst de handtekeningen, dan praten. En er zijn nog geen handtekeningen", tekent Voetbal International op uit zijn mond.

"Tegelijkertijd ben ik bezig aan een WK en hebben we een nederlaag geleden die hard is aangekomen", benadrukt Tadic, die vrijdag met Servië van Zwitserland verloor (1-2) en met het oog op een plek in de knock-outfase in de laatste groepswedstrijd niet van Brazilië mag verliezen.

Met een op handen zijnde terugkeer naar Nederland en de enthousiaste reacties op zijn mogelijke komst naar Amsterdam is de oud-speler van FC Groningen en FC Twente dan ook niet bezig. "Ja, dat is leuk, maar zolang er niets getekend is, kan ik er gewoon nog niets over zeggen."

Mocht het tot een transfer komen, dan wordt Tadic in één klap de duurste Eredivisie-speler ooit. Ajax zou bereid zijn de benodigde 17,1 miljoen euro neer te tellen en een vierjarig contract klaar hebben liggen voor spelmaker, die Hakim Ziyech op moet volgen in de Johan Cruijff ArenA.

Geen woorden voor

Tadic leverde vrijdag nog wel de assist bij de 1-0 op Aleksandar Mitrovic, maar moest daarna lijdzaam toezien hoe Zwitserland de achterstand omboog. "Hoe dat kan? Onervarenheid, denk ik. Dit komt heel, héél hard aan. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Woensdag kan hij zich met Servië echter alsnog van een plek in de achtste finales verzekeren. Koploper Zwitserland heeft aan een punt tegen het reeds uitgeschakelde Costa Rica genoeg, waardoor het Balkanland hoogstwaarschijnlijk met topfavoriet Brazilië uit gaat maken wie als tweede land uit groep E door mag.

"Als we zo verdedigen zoals we tegen Costa Rica hebben gedaan, kunnen we winnen. Maar als we het doen zoals in het duel met de Zwitsers, dan verliezen we. In dat geval verliezen we van iedereen."