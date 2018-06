Royston Drenthe traint mee met Sparta en overweegt terugkeer als prof

Drenthe wil in de komende periode testen of hij bij de naar de Eerste Divisie gedegradeerde club een meerwaarde kan zijn. "Laten we maar zien of er een klik is en of we iets moois voor elkaar kunnen betekenen", zegt hij vrijdag in een interview op de website van Sparta.

Begin vorig jaar zette Drenthe een punt achter zijn profloopbaan. Hij stond voor het laatst onder contract bij Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat zijn verbintenis daar in de zomer van 2016 afliep, was de middenvelder clubloos. De enkelvoudig Oranje-international wil nu nog niet denken aan een contract bij Sparta.

"In eerste instantie ben ik hier voor de trainer en voor mezelf. Of het uiteindelijk een contract oplevert durf ik niet te voorspellen. We zien wel waar het schip zal stranden. Het is aan de trainer om te beslissen. Dat is de reden dat ik hier mee ga trainen. Het moet gewoon heel open-minded zijn van beide kanten en een win-win situatie zijn."

Snelheid

Drenthe heeft goede hoop dat hij nog goed mee kan komen in de Eerste Divisie, maar geeft wel toe dat hij wat aan snelheid heeft ingeboet. "De kwaliteiten zijn er nog wel. Maar ik ben niet meer de speler die een mannetje maar kan blijven passeren. Dat heeft ook met leeftijd te maken."

Dat Drenthe opduikt bij Sparta is niet toevallig. In de jeugd van Feyenoord trainde hij onder Henk Fraser, die op Het Kasteel de opvolger is van Dick Advocaat. Bij de Rotterdamse club brak hij ook door en mede dankzij een sterk optreden bij Oranje onder-21 op het EK in eigen land verdiende hij in de zomer van 2007 een transfer naar Real Madrid.

Bij de 'Koninklijke' wist Drenthe zich nooit op te werken tot basisspeler. Na drie jaar verhuurde de Madrileense topclub hem aan Herculas Alicante en een jaar later maakte de Rotterdammer op huurbasis de overstap naar Everton.

In het vervolg van zijn carrière speelde Drenthe achtereenvolgens voor Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday en Erciyesspor, waarna hij in juli 2016 vertrok bij Baniyas. Afgelopen seizoen dook hij regelmatig op als analyticus op Champions League-avonden bij Veronica.

Nadat de eenmalig international stopte met voetballen pakte hij zijn muziekcarrière op. Onder zijn artiestennaam Roya2Faces probeert Drenthe als rapper zijn geld te verdienen.