Cocu onder indruk van 'veelbelovende' plannen Fenerbahçe

"Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van de plannen die de club heeft voor de nabije toekomst. Fenerbahçe is een geweldige club met veelbelovende ideeën", zegt Cocu vrijdag in een eerste reactie op de website van Fenerbahçe.

Door zijn overstap naar Turkije komt er na vijf jaar een einde aan het hoofdtrainerschap van Cocu bij PSV. De coach leidde de Eindhovenaren naar drie landstitels en werd drie keer beloond met de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van de Eredivisie.

Cocu begint bij Fenerbahçe aan zijn eerste klus in het buitenland. De honderdvoudig international, die tussen 2008 en 2012 al assistent-trainer was bij het Nederlands elftal, denkt dat de Turkse topclub de juiste stap is in zijn loopbaan.

"Het maakt me trots dat ik deel uit ga maken van zo'n belangrijke club", zegt Cocu, die voor drie jaar heeft getekend. "Ik kijk ernaar uit om met de spelers te werken en kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen."

Gemis

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV hoorde vorige week van de interesse van Fenerbahçe in Cocu en heeft begrip voor de keuze van de coach om naar Turkije te vertrekken.

“Phillip is vijf jaar hoofdtrainer geweest en heeft het in die periode geweldig gedaan. Dat hij na zo’n succesvolle periode een keer een stap wil zetten, is een logische consequentie daarvan", zegt Gerbrands. "Succes zorgt er voor dat er belangstelling komt. Wij zijn Phillip heel dankbaar voor de afgelopen jaren en de resultaten die hij met PSV heeft bereikt."