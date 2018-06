Van Bommel vindt dat hij 'genoeg bagage' voor trainerschap PSV heeft

"Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen", zegt Van Bommel in een eerste korte reactie op de website van de Eindhovenaren.

De 79-voudig international, die van 1999 tot 2005 én in het seizoen 2012/2013 bij PSV speelde, wil verder niets over zijn aanstelling zeggen, omdat hij met Australië nog op het WK in Rusland actief is. Hij is bij de 'Socceroos' de assistent van bondscoach Bert van Marwijk.

"Alle focus ligt op het WK", aldus Van Bommel, die afgelopen seizoen trainer van PSV onder 19 was. Direct na de laatste wedstrijd van Australië komt hij naar Eindhoven om aan zijn nieuwe baan te beginnen. Als hij bij aanvang van de voorbereiding nog in Rusland actief is, zal zijn absentie intern worden opgevangen. De eerste training van PSV is woensdag.

Gerbrands

De aanstelling van Van Bommel komt niet als een verrassing. Alles wees er de afgelopen weken op dat Cocu PSV na vijf jaar zou gaan verlaten voor het Turkse Fenerbahçe en Van Bommel had al langer de wens om hoofdtrainer te worden van de club waarmee hij als speler vier keer kampioen van Nederland werd.

Vrijdag maakte PSV zowel het vertrek van de 47-jarige Cocu als de aanstelling van de zes jaar jongere Van Bommel bekend. "Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid", lichtte algemeen directeur Toon Gerbrands het nieuws toe op een persconferentie in het Philips Stadion.

"We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark aangevangen. Hij is er klaar voor.”

Van Marwijk

De kans is groot dat Van Marwijk ook een plek in de nieuwe trainersstaf van PSV krijgt, maar daar wilde Gerbrands niets over zeggen. Het is wel zeker dat Jürgen Dirkx, die assistent van Van Bommel bij PSV onder 19 was en nu ook met Australië op het WK is, aan de staf wordt toegevoegd. Chris van der Weerden, vijf jaar lang de assistent van Cocu, gaat met hem mee naar Fenerbahçe. Over Ruud Brood, de andere assistent van Cocu, is nog geen duidelijkheid.

Behalve de verdere invulling van de trainersstaf moet PSV op termijn ook nog een opvolger aanstellen van de naar Everton overgestapte technisch manager Marcel Brands aanstellen. Deze zomer wordt zijn vertrek nog intern opgevangen, waarna er alsnog een definitieve opvolger komt.

De eerste officiële wedstrijd van PSV onder Van Bommel wordt de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus in het Philips Stadion tegen KNVB-bekerwinnaar Feyenoord. Een week later begint het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht en eind augustus wacht een play-off om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.