Invoering VAR in Eredivisie mogelijk vertraagd door tekort aan videoarbiters

In maart werd besloten dat de VAR met ingang van 2018/2019 debuteert in de Nederlandse competitie, maar in de afgelopen maanden liepen gesprekken over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de scheidsrechters spaak.

Breekpunt daarbij is dat de videoarbiters inspraak willen in het aanstellingsbeleid door middel van een minimumaantal aanstellingen. De KNVB wil dat in eigen hand houden door te beslissen op basis van kwaliteit.

De voetbalbond beraadt zich nu op andere scenario's, al blijft het uitgangspunt van de bond om bij de start van het nieuwe seizoen met de videoarbiter te werken in de Eredivisie.

De videoscheidsrechter moet komend seizoen worden ingezet bij 324 duels. Het gaat om 306 wedstrijden in de Eredivisie, de finale van de play-offs om promotie en degradatie, de halve finales en finale van de play-offs om Europees voetbal, de Johan Cruijff Schaal en alle duels vanaf de kwartfinales in het bekertoernooi.

WK

De VAR debuteert deze maand op het WK, nadat er vorig jaar zomer al mee werd geëxperimenteerd tijdens de Confederations Cup.

Op het WK in Rusland werd in de eerste speelronde en de eerste wedstrijden van de tweede speelronde al regelmatig gebruikgemaakt van de videoarbiter. Zo werden er al vijf strafschoppen toegekend op advies van de VAR.

Namens Nederland is Danny Makkelie als videoscheidsrechter actief op het WK. Hij is vanuit Moskou assistent bij iedere wedstrijd die arbiter Björn Kuipers leidt.