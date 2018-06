Jong Ajax-aanvoerder Bergsma vervolgt loopbaan bij AZ

Bergsma tekent bij AZ een contract voor vier jaar tot medio 2022. Hij had bij Ajax een verbintenis die volgend jaar zomer afliep.

De jeugdinternational maakte nooit zijn opwachting in het eerste elftal van de Amsterdammers en moest het vooral doen met wedstrijden in het beloftenteam, waarmee hij afgelopen seizoen als aanvoerder de titel pakte in de Jupiler League.

Bergsma kon ook in de komende jaargang op weinig speeltijd rekenen bij de recordkampioen en mocht dan ook uitkijken naar een nieuwe club. Hij stond naar verluidt in de belangstelling van menig Eredivisionist, maar koos doelbewust voor AZ.

"Een heerlijk gevoel. Het is fantastisch om bij deze club te mogen tekenen. AZ is voor mij een topclub, geeft de jeugd een kans en speelt mooi attractief voetbal. Daar hou ik van. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen", zegt hij donderdag op de site van zijn nieuwe werkgever.

Huiberts

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ is verguld met de komst van Bergsma en verwacht veel van zijn tijd in het AFAS Stadion.

"We hebben Leon de afgelopen jaren gevolgd en kennen hem goed. Het is een zeer talentvolle jongen die heeft laten zien heel goed bij AZ te kunnen passen. Wij vinden dat hij de potentie heeft om in het eerste te spelen", aldus de beleidsbepaler.

Bergsma is de derde aanwinst van AZ. De Alkmaarders legden eerder al doelman Rody de Boer van Telstar en aanvaller Vince Gino Dekker van eveneens Ajax vast.

AZ eindigde afgelopen seizoen knap als derde in de Eredivisie, waardoor de ploeg van trainer John van den Brom binnenkort uitkomt in de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander daarin is Kairat Almaty, Engordany of Folgore.