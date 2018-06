PSV bevestigt vertrek trainer Cocu en stelt Van Bommel aan als opvolger

Cocu tekent bij de club uit Istanbul, die afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie eindigde, een contract voor drie jaar. Hij neemt Chris van der Weerden mee als assistent. De oud-international had in Eindhoven nog een verbintenis voor een jaar.

De overgang van Cocu naar de Turkse topclub hing al enige tijd in de lucht, want de concrete interesse werd eerder deze maand bevestigd door algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. Bovendien maakte Fenerbahçe de weg vrij door coach Aykut Kocaman te ontslaan.

Cocu, tweevoudig winnaar van de Rinus Michels Award voor de beste trainer van de Eredivisie, volgde in de zomer van 2013 Dick Advocaat op als hoofdtrainer van PSV. Na een stroeve start beleefde de club onder de oud-speler een succesvolle periode.

Zowel in 2015, 2016 als afgelopen seizoen werd de landstitel veroverd. Ook pakte PSV onder leiding van Cocu de KNVB-beker (als interim-coach in 2012) en de Johan Cruijff Schaal (2015 en 2016).

Cocu is na Guus Hiddink (1990/1991) en Dick Advocaat (2016/2017) de derde Nederlandse trainer bij Fenerbahçe. De Turkse topclub werd negentien keer kampioen - waarvan de laatste keer in 2014 - en eindigde afgelopen seizoen als tweede achter Galatasaray.

Van Bommel

Voor opvolger Van Bommel wordt het zijn zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-middenvelder had PSV onder 19 al onder zijn hoede en is momenteel met Australië op het WK assistent van bondscoach Bert van Marwijk. De 41-jarige oud-speler van de club tekent in Eindhoven een contract voor drie seizoenen.

Direct na de laatste wedstrijd van Australië op het WK keert Van Bommel terug naar Eindhoven om aan zijn nieuwe baan te beginnen. Als hij bij aanvang van de voorbereiding nog in Rusland actief is, zal zijn absentie intern worden opgevangen. Jürgen Dirkx, die de assistent van zijn oud-ploeggenoot wordt, maakt ook deel uit van de technische staf van de 'Socceroos'.

Van Bommel voelt dat hij klaar is om het eerste elftal van PSV onder zijn hoede te nemen. "Het moment waarop je bij een A-selectie begint valt niet altijd te regisseren", zegt hij op de clubsite. "Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen."

Als speler kwam Van Bommel, die zijn profloopbaan bij Fortuna Sittard begon, tussen 1999 en 2005 uit voor PSV. Na periodes bij de buitenlandse topclubs FC Barcelona, Bayern München en AC Milan sloot hij in het seizoen 2012/2013 in Eindhoven zijn carrière af.

Stroomversnelling

Volgens Gerbrands kwam alles de afgelopen periode in een stroomversnelling terecht, maar heeft PSV zich niet door de ontstane situatie laten verrassen. "We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark aangevangen. Hij is er klaar voor."

"Omdat we onze zaken op orde hebben, hebben we direct door kunnen schakelen. De scenario's lagen al klaar. Mark is bij de jeugd klaargestoomd voor het grote werk. Bovendien heeft hij internationale ervaring als assistent-bondscoach. Ook zijn WK ervaring gaat ons helpen. We hebben alle vertrouwen in hem."

De landskampioen moet ook op bestuurlijk vlak nog een aantal posities invullen, want technisch manager Marcel Brands maakte de overstap naar Everton en hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen verliet PSV eveneens.

Volgens Gerbrands wordt de komende periode duidelijk hoe de staf er verder uit komt te zien. Dan wordt ook duidelijk of Van Marwijk, wiens naam ook genoemd wordt voor een mogelijke functie bij PSV, naar Eindhoven komt. De oud-bondscoach van Oranje is de schoonvader van Van Bommel.

PSV versterkte de selectie voor komend seizoen al met verdedigers Angeliño (Manchester City), Denzel Dumfries (sc Heerenveen) en Nick Viergever (Ajax). Ook keeper Lars Unnerstall van VVV-Venlo werd vastgelegd, maar de Duitser speelt nog een jaar op huurbasis voor de Limburgse club.