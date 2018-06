'Ajax neemt Tadic voor recordbedrag over van Southampton'

Volgens De Telegraaf zijn directeur voetbalzaken Marc Overmars en financieel directeur Jeroen Slop woensdag naar Engeland afgereisd om de transfer af te ronden. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, tekent Tadic voor vier jaar bij Ajax.

Mocht de nummer twee van het afgelopen seizoen inderdaad ruim 17 miljoen euro neerleggen voor de 29-jarige Serviër, dan wordt hij de duurste aankoop ooit in de Eredivisie. In 2008 betaalde Ajax 16,25 miljoen euro aan sc Heerenveen om Tadic' landgenoot Miralem Sulejmani over te nemen.

Met de komst van Tadic speelt Ajax bovendien alvast in op het aanstaande vertrek van Hakim Ziyech. De Marokkaanse middenvelder is toe aan een nieuwe uitdaging en de Amsterdammers hebben aangegeven mee te willen werken aan een transfer.

Tadic, die bij Southampton nog een contract heeft tot medio 2020, is momenteel nog met Servië actief op het WK in Rusland. De oud-speler van FC Groningen en FC Twente staat na één speelronde met zijn land bovenaan in groep E.

Terugkeer

Als de transfer naar Ajax rondkomt, keert Tadic na vier jaar weer terug in de Eredivisie. De 54-voudig international, die zijn carrière begon bij Vojvodina in zijn thuisland, vertrok in 2010 naar FC Groningen en twee jaar later maakte hij de overstap naar FC Twente.

In Enschede groeide Tadic uit tot één van de belangrijkste spelers van het elftal. Hij was in twee seizoenen goed voor 28 competitietreffers en speelde zich zo in de kijker van het Southampton, dat toen onder leiding stond van trainer Ronald Koeman.

Ook bij 'The Saints' was Tadic direct verzekerd van een vaste basisplek, al kwam hij in de Premier League niet meer zo vaak tot scoren als in de Eredivisie. In vier seizoenen maakte Tadic 21 competitietreffers. Afgelopen seizoen had hij een belangrijke rol in de handhaving van Southampton in de Premier League.

Versterkingen

Tadic wordt voor Ajax de vierde versterking voor het komende seizoen. De 33-voudig landskampioen voegde eerder Perr Schuurs, Hassane Bandé en Zakaria Labyad aan de selectie toe. Trainer Erik ten Hag gaf woensdag na de eerste training van dit seizoen al aan dat hij nog in elke linie een versterking verwacht.

Ajax speelt op 25 juli zijn eerste officiële wedstrijd. De ploeg van Ten Hag speelt dan de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. Een week later staat de return in Oostenrijk op het programma.