AZ en Vitesse weten mogelijke tegenstanders in tweede voorronde EL

AZ is eerst nog in afwachting van het voorrondeduel tussen het Roemeense Engordany en Folgore uit San Marino. De winnaar van die wedstrijd speelt tegen Kairat Almaty uit Kazachstan en de winnaar van dat duel treft AZ, de nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie.

Voor Vitesse, dat de play-offs voor Europees voetbal won door ADO Den Haag en FC Utrecht te verslaan, is het iets overzichtelijker. De Arnhemmers hoeven alleen de wedstrijd in de eerste voorronde tussen Racing FC Union Luxembourg en FC Viitorul af te wachten.

De heenwedstrijden in de tweede voorronde staan op 26 juli op het programma en de returns worden op 2 augustus afgewerkt. Zowel AZ als Vitesse begint met een uitduel en speelt de return dus voor eigen publiek.

Ajax

Als de Nederlandse clubs het tweeluik in de tweede voorronde overleven, moeten ze nog twee tegenstanders verslaan om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken.

Bekerwinnaar Feyenoord begint in de derde voorronde en speelt op 9 augustus de heenwedstrijd van het tweeluik. Een week later staat de return op het programma. De loting voor die wedstrijd vindt plaats op 23 juli.

Ajax begint op 25 juli in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz en daarna moeten de Amsterdammers nog twee rondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Landskampioen PSV stroomt pas in de laatste ronde in.