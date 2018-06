Ajax verhuist ereplek Nouri van kleedkamer naar museum

"Nouri's plek in de kleedkamer is er niet meer, zowel hier op De Toekomst als in de Johan Cruijff Arena. Dit is in goed overleg gebeurd. Nouri's familie en zijn medespelers zijn hierbij betrokken", zegt coach Erik ten Hag woensdag tegen Ajax Life.

"Zijn plek blijft behouden als erkenning en eerbetoon. Uiteindelijk gaat het leven verder. Al mogen we Appie nooit vergeten. Hij blijft in onze herinnering en in ons midden door de manier waarop Ajax hier nu invulling aan geeft."

Nouri kreeg in juli vorig jaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartfalen en moest op het veld worden gereanimeerd. De middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens de artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

Sindsdien werd zijn plek in de kleedkamer van Ajax behouden, maar de 33-voudig landskampioen kiest er nu dus voor om een andere invulling te geven aan het eerbetoon voor de middenvelder.

Arbitragezaak

De familie van Nouri houdt Ajax verantwoordelijk voor de ernstige schade die de talentvolle middenvelder opliep en spande eerder deze maand een arbitragezaak aan tegen de club.

"Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt. Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen", zei advocaat John Beer, die de familie vertegenwoordigt, daar onlangs over.

De arbitragecommissie - die de zaak in principe binnen drie maanden bekijkt - is een onafhankelijk orgaan van de KNVB dat in wisselende samenstellingen opereert, afhankelijk van de inhoud van de zaak. Het panel bestaat uit drie personen, onder wie één jurist.