Ajax-trainer Ten Hag verwacht in elke linie nog een versterking

"Het streven is om de kern bij elkaar te houden. Daarnaast richten we ons nog op een versterking in elke linie, behalve de positie onder de lat. Met de contractverlenging van Kostas Lamprou is die positie voldoende bezet", zegt Ten Hag woensdag tegen Voetbal International. De derde doelman van Ajax beschikte over een aflopend contract, maar blijft dus nog een jaar langer in Amsterdam.

De spelers van Ajax stonden woensdag voor het eerst op het trainingsveld in aanloop naar het nieuwe seizoen. Naast de internationals en WK-gangers Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, Kasper Dolberg en Lasse Schöne ontbrak onder anderen Justin Kluivert op sportpark De Toekomst.

De negentienjarige vleugelspeler staat voor een transfer naar AS Roma en is zelfs al medisch gekeurd door de Romeinen. Ten Hag houdt dan ook geen rekening meer met Kluivert, terwijl de coach ook verwacht dat Ziyech vertrekt. De middenvelder is toe aan een nieuwe uitdaging.

"Voor mij is het realistisch dat, los van Kluivert en Ziyech, niemand meer vertrekt", aldus Ten Hag, die erop rekent dat De Ligt en de momenteel geblesseerde De Jong volgend seizoen wel gewoon in het Ajax-shirt spelen. De talenten zouden in de belangstelling staan van FC Barcelona.

"Het speculeren is altijd in volle gang in een transferperiode, maar zowel Matthijs als Frenkie heeft aangegeven graag bij Ajax te willen blijven. Wij willen hen ook niet kwijt."

Champions League

Hoewel Ajax woensdag pas de eerste training afwerkte, staat zaterdag tegen VVSB al de eerste oefenwedstrijd op het programma voor de Amsterdammers. Later in de voorbereiding oefent Ajax ook nog tegen SC Preussen Münster, FC Nordsjaelland, Steaua Boekarest, Wolverhampton Wanderers en Wallsall.

De ploeg van Ten Hag werkt de komende maand toe naar het tweeluik met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd wordt op 25 juli gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en de return staat een week later op het programma.

Ten Hag, die zijn selectie al versterkt zag worden met Hassane Bandé, Perr Schuurs en Zakaria Labyad, hoopt de nieuwe spelers rond die tijd al te begroeten. Ajax is onder meer bezig met verdediger Lisandro Magallán van Boca Juniors, maar die transfer is nog altijd niet rond.

"Het zou natuurlijk ideaal zijn als de nieuwe versterkingen er ook al tegen Sturm Graz bij zijn. Maar dat is misschien niet realistisch als je kijkt hoe lang we nu al met een verdediger als Magallán bezig zijn", aldus Ten Hag.