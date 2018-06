Bacuna verruilt FC Groningen voor Premier League-club Huddersfield

Het is niet bekend hoeveel Huddersfield betaalt voor Bacuna, die nog tot medio 2019 onder contract stond in het Noordlease Stadion. Hij doorliep de jeugdopleiding van de Groningse club en debuteerde in februari 2015 in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen kwam hij tot 33 Eredivisie-wedstrijden waarin hij één keer scoorde.

De international van Jong Oranje wordt de derde Nederlander bij Huddersfield, dat afgelopen seizoen debuteerde in de Premier League en mede door drie goals van Rajiv van La Parra als zestiende eindigde. Terence Kongolo werd na de winterstop gehuurd van AS Monaco en werd onlangs definitief ingelijfd door de 'Terriers'.

Trainer David Wagner noemt Bacuna een "hongerige speler". "Juninho heeft de agressie die nodig is voor een defensieve middenvelder, maar is door zijn technische vaardigheden en dynamiek ook aanvallend sterk, aldus Wagner, bij de bekendmaking van de transfer.

Oudere broer

Bacuna treedt met zijn overgang naar de Premier League in de voetsporen van zijn zes jaar oudere broer Leandro Bacuna, die speelde bij Aston Villa. Inmiddels staat hij bij Championship-club Reading onder contract.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt de jongste van de broers Bacuna in een eerste reactie op zijn transfer. "De Premier League is misschien wel de grootste competitie ter wereld en de stijl hier past bij mij. Ik denk daarom dat Huddersfield een goede stap is in mijn carrière."

Bacuna is de vierde speler die FC Groningen deze zomer verlaat. De transfervrije Yoëll van Nieff en Kasper Larsen hebben nog geen nieuwe club en Lars Veldwijk heeft getekend bij Sparta Rotterdam.