Fortuna huurt Amerikaans international Novakovich van Reading

Vorig seizoen kwam Novakovich nog uit voor Telstar, waar hij in 35 competitiewedstrijden goed was voor 19 doelpunten. De tweevoudig international van de Verenigde Staten eindigde met die cijfers als tweede op de topscorerslijst van de Eerste Divisie.

"Er waren meerdere kapers op de kust, maar mijn keuze voor Fortuna is een heel bewuste", zegt Novakovich woensdag op de website van Fortuna. "Zij probeerden nog harder dan de rest om me te overtuigen. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Ik geloof echt in de plannen van Fortuna voor de toekomst."

Novakovich begon zijn loopbaan bij Chicago Magic en maakte in 2014 de overstap naar Reading, waar hij in de jeugdopleiding begon. In maart 2015 maakte de aanvaller onder toenmalig trainer Jaap Stam zijn debuut bij de Championship-club, maar daarna speelde hij nog maar één wedstrijd in de hoofdmacht.

Verenigde Staten

In het seizoen 2015/2016 werd Novakovich al verhuurd aan Cheltenham Town en een jaar later vertrok hij dus naar Telstar, waar hij zich in de kijker speelde van het Amerikaanse elftal. Bondscoach Dave Sarachan liet Novakovich op 28 maart debuteren tegen Paraguay en twee maanden later kwam hij ook in actie in het duel met Bolivia.

Technisch directeur Mustafa Aztopal van Fortuna heeft hoge verwachtingen van Novakovich. "Met hem halen we een complete spits in huis die een goed inzicht heeft op diepte, behoorlijk snel is en die niet te beroerd is om zijn verdedigende taken uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat hij komend seizoen één van de belangrijkste spelers gaat worden in ons elftal."

Novakovich is voor Fortuna de derde aanwinst met het oog op het nieuwe seizoen. Eerder werden Mark Diemers (De Graafschap) en Alessandro Ciranni (MVV Maastricht) al naar Sittard gehaald.