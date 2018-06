Santoni volgt De Gier op als trainer Almere City

De 38-jarige Santoni tekent voor twee jaar bij Almere City en krijgt Ole Tobiasen als assistent. De Deen is momenteel nog in Rusland, waar hij als scout aanwezig is voor het Deense nationale elftal.

Santoni was afgelopen seizoen assistent-trainer van Cagliari, dat uitkomt in de Serie A. Daarvoor zat hij bij Internazionale in de technische staf van Frank de Boer, die hij al kende uit zijn tijd als videoanalist bij Ajax. Bij Almere City begint Santoni aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

"Ik heb altijd in dienst gestaan van andere trainers, in combinatie met werkzaamheden bij het eerste elftal", vertelt Santoni. "Het idee om op eigen benen te staan bij een club uit de Eerste Divisie, sprak mij enorm aan."

Compleet

Technisch directeur Robert Maaskant is vanzelfsprekend blij met de komst van Santoni. "Michele heeft tijdens zijn loopbaan in de voetballerij met meerdere facetten van de sport te maken gehad en heeft zich hierdoor gevormd tot een complete trainer met een onderscheidende visie. Dat Almere City hem die kans gunt, past compleet bij het innovatieve en eigenwijze karakter van deze club."

Almere City liep afgelopen seizoen op het nippertje promotie naar de Eredivisie mis. De ploeg van de toenmalige coach De Gier won in de play-offs van Roda JC, maar verloor het beslissende tweeluik van de Graafschap.

Aangezien NEC ook strandde in de play-offs voor promotie, komt De Gier zijn oude ploeg komend seizoen tegen.