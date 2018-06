AZ en Vitesse koker in voor loting tweede voorronde Europa League

AZ plaatste zich voor Europees voetbal door afgelopen seizoen als derde te eindigen in de competitie. De Alkmaarders kwamen in het seizoen 2016/2017 voor het laatst uit in de Europa League door zich via de voorronden te kwalificeren en bereikten zelfs de achtste finales, maar daarin was Olympique Lyon te sterk.

Vitesse veroverde een Europees ticket door in mei de play-offs te winnen. De Arnhemmers rekenden eerst af met ADO Den Haag en waren vervolgens ook in een tweeluik te sterk voor FC Utrecht.

Vorig seizoen kwam Vitesse ook al uit in het hoofdtoernooi van de Europa League dankzij de bekerwinst in 2017. De ploeg van toenmalig trainer Henk Fraser eindigde toen als laatste in een poule met Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem.

Feyenoord

De wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League worden op donderdag 26 juli en donderdag 2 augustus gespeeld. Bij de loting zal ook direct bekend worden of Vitesse en AZ beginnen met een thuis- of uitwedstrijd.

Bij een goede afloop moeten de Nederlandse clubs nog twee voorronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

Bekerwinnaar Feyenoord begint in de derde voorronde van de Europa League en speelt op 9 augustus de heenwedstrijd van het tweeluik. Een week later staat de return op het programma. De loting voor die wedstrijd vindt plaats op 23 juli.