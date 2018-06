Arsenal ziet Wilshere na zeventien jaar vertrekken en haalt keeper Leno

De 26-jarige Wilshere kwam in 2001 in de jeugdopleiding van Arsenal terecht, maakte in 2008 zijn debuut als prof en kwam tot 198 officiële duels in het eerste elftal. Hij scoorde 14 keer en gaf 30 assists.

"Hoewel ik in hoofdlijnen akkoord was over het verlengen van mijn aflopende contract, werd me in een gesprek met de nieuwe manager Unai Emery duidelijk dat mijn speeltijd flink minder zou worden", schrijft Wilshere, die met Arsenal twee keer de FA Cup won, in een verklaring.

"Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik op dit punt van mijn carrière wil spelen. Na mijn ontmoeting met meneer Emery voelde ik dat dat bij Arsenal een lastig verhaal zou worden. Ik kan niets anders dan verder kijken."

Wilshere, die 34 keer uitkwam voor het Engelse elftal maar ontbreekt op het WK, werd door Arsenal twee keer verhuurd. In het seizoen werd hij gestald bij Bolton Wanderers en in 2016/2017 kwam hij voor Bournemouth uit.

Leno

Keeper Leno, die overkomt van Bayer Leverkusen, verbond juist zijn toekomst aan Arsenal. Hij kost volgens Duitse en Engelse media 25 miljoen euro en tekent voor vijf jaar.

Leno is de eerste grote aankoop van manager Emery. Eerder legden de 'Gunners' Stephan Lichtsteiner al vast. De Zwitserse rechtsback komt over van Juventus. "Bernd is een doelman met veel kwaliteiten en veel ervaring. We kijken uit naar zijn komst", laat Emery op de website van Arsenal weten.

De 26-jarige Leno is de tweede Duitse doelman in dienst van Arsenal. Van 2003 tot en met 2008 en in 2011 was Jens Lehmann actief voor de Londense club.

Lehmann fungeerde als assistent van Arsène Wenger, die in mei na 22 jaar vertrok als manager van Arsenal. Dinsdag maakte de club bekend dat ook de Duitse oud-doelman vertrekt.

Afvaller

Leno behoorde tot de voorselectie van Duitsland voor het WK in Rusland, maar viel uiteindelijk toch af. De zesvoudig Duits international was naar verluidt ook in beeld bij Napoli en Atlético Madrid.

Sinds de zomer van 2012 stond Leno onder contract bij Leverkusen, dat hem overnam van VfB Stuttgart. In 2011 kwam de keeper al vijf maanden op huurbasis uit voor de 'Werkself'.

In totaal verdedigde Leno in 304 wedstrijden het doel van Leverkusen. In mei 2016 maakte hij zijn debuut voor de Duitse nationale ploeg. De doelman maakte ook deel uit van de 'Mannschaft' bij het EK van 2016.