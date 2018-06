Arbiter van WK-finale 1978 tussen Argentinië en Nederland overleden

Gonella hanteerde de fluit bij de finale van het wereldkampioenschap van 1978 in Buenos Aires tussen Argentinië en Nederland (3-1 na verlenging).

Die wedstrijd begon met vertraging, omdat de Argentijnen te laat op het veld verschenen en vervolgens bij Gonella protesteerden tegen het gipsen manchet van Oranje-middenvelder René van de Kerkhof.

Nederland dreigde daarop van het veld te lopen, waarop Gonella bij wijze van compromis akkoord ging met een wat zachter verband om de pols van Van de Kerkhof.

Gonella is een van de slechts twee arbiters (de ander is de Zwitser Gottfried Dienst) die zowel bij een WK-finale als een EK-finale de leiding had.

Gonella werd in 2013 opgenomen in de Hall of Fame van het Italiaanse voetbal, waarin ook onder meer de Nederlandse spelers Marco van Basten en Ruud Gullit een plekje hebben.