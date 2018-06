Ajax in afwachting van loting tweede voorronde Champions League

Sturmz Graz eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Oostenrijkse Bundesliga, achter Red Bull Salzburg. Het Griekse PAOK Saloniki moest AEK Athene voor zich dulden in de rangschikking.

De heenwedstrijden in de tweede ronde van de Champions League worden op 24 en 25 juli gespeeld en de returns zijn een week later.

Mocht Ajax doorgaan, dan strijdt de ploeg van trainer Erik ten Hag op 7 of 8 augustus en 14 of 15 augustus in de derde voorronde om een plek in de play-offs. Het heenduel is dan op 21 of 22 augustus en de return volgt op 28 of 29 augustus.

Training

Een deel van de spelersgroep van Ajax meldde zich maandag al op sportpark De Toekomst voor individuele testen, die ook dinsdag nog worden afgelegd. Woensdag staat de eerste training van het seizoen op het programma.

Drie dagen later speelt Ajax in Noordwijkerhout tegen VVSB al zijn eerste oefenwedstrijd. Later in de voorbereiding oefent de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen ook nog tegen Nordsjaelland, Steaua Boekarest, Wolverhampton Wanderers en Wallsall.

AZ en Vitesse loten woensdag voor de tweede voorronde in de Europa League, die op 26 juli begint. De Alkmaarders eindigden afgelopen seizoen op de derde plaats, terwijl de Arnhemmers de play-offs om Europees voetbal wonnen.

Bekerwinnaar Feyenoord begint in de derde voorronde van de Europa League en speelt op 9 augustus de heenwedstrijd van het tweeluik. Een week later staat de return op het programma. De loting voor die wedstrijd vindt plaats op 23 juli.