Dost ziet Sporting in roerige periode voor coach Mihajlovic kiezen

De 49-jarige Mihajlovic tekende maandag voor drie jaar bij Sporting. De oud-verdediger was tot januari van dit jaar coach van Torino en stond ook bij onder meer Fiorentina en AC Milan aan het roer.

Jesus vertrok naar aanleiding van de aanval door Sporting-hooligans en zeer waarschijnlijk keert ook Dost de Portugese topclub deze zomer de rug toe. Hij diende net als vijf andere spelers een transferverzoek in, maar het bestuur wil daar vooralsnog niet aan meewerken.

Dost was een van de spelers die klappen kreeg toen ongeveer vijftig gemaskerde hooligans half mei de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. Hij hield een flinke hoofdwond over aan de aanval en moest zich laten hechten.

Hoewel zijn contract nog twee jaar doorloopt, liet Dost vorige maand al weten dat de aanval veel impact op hem had. Zijn conclusie is nu dat hij geen toekomst meer ziet voor zichzelf bij de Portugese nummer drie van afgelopen seizoen.

Sterspelers

Tegelijk met Dost dienden ook medesterspelers William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Martins een verzoek tot contractontbinding in naar aanleiding van het incident. Eerder deden Rui Patrício en Daniel Podence dat al. Eerstgenoemde vond maandag onderdak bij Wolverhampton Wanderers.

"Maar ze hebben in principe geen poot om op te staan en wij zijn niet gek. We weten waar we het over hebben", zei Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho vorige week op een persconferentie over de vertrekwens van het zestal.

Dost kwam in 2016 over van VfL Wolfsburg. Hij werd in zijn eerste seizoen met 34 goals meteen topscorer van Portugal. In totaal kwam de oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en Heerenveen in 61 competitieduels tot liefst 59 doelpunten.