Voormalig Go Ahead-spits De Kogel zwaargewond bij auto-ongeluk

De 26-jarige spits ligt inmiddels in het UMC in Utrecht, waar hem enkele operaties wachten.

De Kogel, die momenteel onder contract staat bij het Spaanse UE Cornella, was op vakantie op Malta. Hij zou niet zelf achter het stuur hebben gezeten op het moment van het ongeluk, maar ving als medepassagier de klap op.

De autoriteiten op Malta zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Succesvol

De Kogel begon zijn profloopbaan bij FC Utrecht, maar was in Nederland vooral succesvol bij Go Ahead Eagles. Voor de club uit Deventer scoorde hij dertig keer in zeventig competitieduels.

Bij FC Utrecht, dat hem tussentijds uitleende aan VVV-Venlo en Almere City, wist De Kogel nooit een vaste basisplaats te veroveren. Tussen 2010 en 2015 kwam hij bij de Domstedelingen tot 38 Eredivisie-duels en acht doelpunten.

Begin dit jaar tekende de 1,94 meter lange spits een contract voor anderhalf jaar bij UE Cornella, dat uitkomt in de derde Spaanse divisie. Daar scoorde hij in de tweede seizoenshelft twee keer in vijftien duels.