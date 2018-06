Kolarov schiet Servië met prachtige vrije trap naar zege op Costa Rica

Aleksandar Kolarov zorgde na rust met een prachtige vrije trap voor de enige treffer in de Samara Arena. Costa Rica zocht in de slotfase nog naar de gelijkmaker, maar Servië hield ondanks enkele hachelijke momenten stand.

Bij de Serviërs kregen onder anderen voormalig Eredivisie-spelers Dusan Tadic, Nemanja Matic en doelman Vladimir Stojkovic een basisplek, terwijl Filip Kostic twintig minuten voor tijd zijn opwachting mocht maken. Bij Costa Rica stond Bryan Ruiz als aanvoerder aan de aftrap.

Servië hoopt voor het eerst in de historie de knock-outfase van een WK te bereiken. Acht jaar geleden in Zuid-Afrika strandde het Balkanland in de groepsfase en in 2014 wist Servië zich niet te plaatsen.

Later op zondag wordt ook de andere wedstrijd in groep E gespeeld. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië neemt het om 20.00 uur op tegen Zwitserland.

Savic

Servië had in de beginfase het meeste balbezit in het Russische Samara, maar de ploeg van Krstajic slaagde er niet in veel kansen te creëren. De eerste goede kans was voor Costa Rica, maar verdediger Gonzalez kopte de bal in vrijstaande positie over.

Tadic moest voor het meeste gevaar zorgen namens Servië, maar de aanvaller van Southampton had veel moeite om de verdedigers van zich af te schudden. Sergej Milinkovic-Savic daarentegen kwam wel meerdere keren gevaarlijk voor het Costa Ricaanse doel, maar de middenvelder van Lazio had zijn vizier niet op scherp staan.

Milinkovic-Savic stuitte de eerste keer op Keylor Navas en twee minuten voor rust greep de doelman van Real Madrid goed in bij een knappe omhaal van de 23-jarige uitblinker, die overigens wel in buitenspelpositie stond.

Navas

In tweede helft veranderde niet veel aan het spelbeeld. Servië was nog steeds de meest dreigende ploeg en opnieuw was Milinkovic-Savic de meest gevaarlijke man, maar Navas hield zijn doel lange tijd schoon.

De Servische treffer moest uiteindelijk van een verdediger uit een standaardsituatie komen. Linksback Kolarov ging na 55 minuten achter een vrije trap staan en schoot de bal op schitterende wijze in de rechterhoek achter Navas.

Costa Rica liet zich na dat doelpunt wat vaker voor het Servische doel zien, maar tot meer dan speldenprikjes leidde dat lange tijd niet. Diep in blessuretijd leek Christian Bolanos de gelijkmaker op zijn voet te hebben, maar de invaller schoot van dichtbij over en stond bovendien buitenspel.