Messi noemt gemiste strafschop tegen IJsland 'pijnlijk'

"Die gemiste strafschop was pijnlijk", wond de sterspeler van FC Barcelona er na afloop in de catacomben van het Spartak-stadion in Moskou geen doekjes om.

Messi kreeg in de 64e minuut de uitgelezen kans om Argentinië op een 2-1-voorsprong te schieten, maar hij schoot de bal vanaf 11 meter te slap in, waardoor doelman Hannes Halldorsson redding kon brengen.

Dat was ook gelijk een van de spaarzame mogelijkheden voor de Argentijnen, dat grote delen van het duel een stroeve indruk maakte.

"Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Het toernooi is pas net begonnen en we wisten dat het niet makkelijk zou worden", weigerde Messi zichzelf de put in te praten.

"We waren desondanks wel superieur aan IJsland en hebben van alles geprobeerd om aan het langste eind te trekken, maar het lukte simpelweg niet."

Halldorsson

Halldorsson kon vanzelfsprekend zijn geluk niet op dat hij Messi van scoren afhield en zo IJsland bij het debuut op het WK aan een kostbaar punt hielp.

"Als keeper van IJsland bij een penaltymoment tegenover de beste speler van de wereld staan, is een groot moment. Toen ik de bal ook nog eens stopte, kwam een droom uit", zei hij.

"Ik hield rekening met dit scenario, dus ik heb mijn huiswerk gedaan door veel penalty's van Messi te bekijken. Daardoor wist ik dat er een goede kans was dat hij voor de linkerhoek zou kiezen."

Halldorsson, die in het seizoen 2015/2016 bij NEC onder contract stond, hoopt dat zijn gestopte penalty later in de groepsfase cruciaal blijkt te zijn geweest.

"We willen ons heel graag voor de knock-outfase plaatsen. Op het EK hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om het toernooi meteen met een resultaat te beginnen en dit was dus een belangrijk punt."

Naast Argentinië en IJsland maken Kroatië en Nigeria deel uit van groep D. Die twee landen spelen zaterdagavond om 21.00 uur tegen elkaar in Kaliningrad.