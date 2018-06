Degradant Sparta neemt verbannen Veldwijk over van FC Groningen

De 26-jarige Veldwijk is een contract voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar, met de Rotterdammers overeengekomen. "Ik heb heel duidelijk gekozen voor Sparta", zegt hij op de website van de club.

"Na gesprekken met de technische mensen bleek duidelijk dat de ambitie van Sparta heel erg aansluit bij mijn plannen. De club wil promoveren. Dat de Eerste Divisie komend seizoen een heel interessante editie wordt met veel clubs die bovenin willen spelen is bekend, maar die uitdaging gaan we graag aan."

Veldwijk zat in Groningen op een dood spoor, maar wordt op Het Kasteel met open armen ontvangen. "Lars is een spits die bekendstaat als een speler die doelpunten kan maken. Hij is niet voor niets eerder topscorer geweest van de Eerste Divisie", aldus technisch manager Henk van Stee.

Sparta had volgens Van Stee de nodige concurrentie in de strijd om de handtekening van de enkelvoudig international van Zuid-Afrika. "Lars was uiteraard nationaal en internationaal bij andere clubs in beeld, maar we hebben ook teams uit de Eredivisie afgetroefd die hem graag wilden aantrekken."

Tweede kans

Bij Groningen werd geen prijs meer gesteld op de aanwezigheid van de boomlange aanvaller. De geboren Noord-Hollander speelde sinds februari geen minuut meer en mocht transfervrij vertrekken uit de Euroborg. "Er is te veel gebeurd", zei technisch manager Ron Jans eerder. "We gaan hem volgend seizoen geen tweede kans geven."

Veldwijk begon zijn professionele loopbaan bij FC Volendam en droeg vervolgens ook het shirt van FC Utrecht, FC Dordrecht, Excelsior, Nottingham Forest, PEC Zwolle, KV Kortrijk en Aalesunds FK. In zijn enige seizoen bij FC Groningen kwam hij in twintig officiële wedstrijden vier keer tot scoren.

In februari werd de spits tot zijn eigen verbazing teruggezet naar de beloftenploeg, omdat hij een invalbeurt geweigerd zou hebben in de thuiswedstrijd ADO Den Haag. "Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet", reageerde hij destijds.

Door zijn overstap naar Sparta keert Veldwijk na vier jaar weer terug in de Eerste Divisie. In het seizoen 2013/2014 werd hij met dertig doelpunten voor Excelsior topscorer van die competitie. Zijn nieuwe Rotterdamse werkgever degradeerde door verlies tegen FC Emmen in de play-offs.