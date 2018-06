'Ronaldo betaalt 18,8 miljoen om belastingzaak af te kopen'

Bovendien accepteert Ronaldo een gevangenisstraf van twee jaar, melden diverse Spaanse media. Mensen met een blanco strafblad hoeven een dergelijke straf niet uit te zitten in Spanje.

De fiscus beschuldigde Ronaldo ervan in de periode 2011 tot 2014 voor 14,7 miljoen aan belasting ontdoken te hebben in Spanje. Er was een reële dreiging van een celstraf voor de aanvaller.

Gestifute, het bedrijf dat de belangen van Ronaldo behartigt, was niet direct bereikbaar voor commentaar. De Spaanse belastingdienst weigerde om commentaar te geven.

De laatste jaren zijn verschillende topspelers in Spanje in opspraak geraakt vanwege belastingontduiking. Lionel Messi kreeg in 2017 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden voor een vergelijkbaar vergrijp.

Topscorer

Ronaldo won dit seizoen met Real Madrid voor het derde jaar op rij de Champions League. De 33-jarige aanvaller was met vijftien treffers topscorer van het toernooi.

Vrijdag speelt Ronaldo met Portugal op het WK tegen Spanje. De wedstrijd in Sochi begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.