PSV neemt linksback Angeliño over van Manchester City

Angeliño (21) tekent voor vijf seizoenen bij de landskampioen. Het is niet bekend hoeveel PSV voor de 21-jarige verdediger betaalt, maar naar verluidt ligt de transfersom rond de 5 miljoen euro.

"Ik wilde bij een topclub terecht komen, en dat is gelukt", zegt Angeliño op de website van zijn nieuwe club. "Het is mooi om onderdeel uit te maken van een succesvol team. Ik ben blij om hier te zijn en heb hier lang naar uitgekeken."

Angeliño werd in 2012 op vijftienjarige leeftijd door Manchester City weggeplukt uit de jeugd van Deportivo La Coruña. De Engelse topclub verhuurde hem achtereenvolgens aan New York City in de Verenigde Staten, Real Mallorca in Spanje en aan NAC in de Eredivisie.

"Ik denk altijd goed na over mijn keuzes", vertelt de Spanjaard. "Ik denk dat dit een prachtige club en de juiste plek is voor mij. Alles klopt hier, de beste faciliteiten en de beste mensen."

Druk

Afgelopen seizoen miste de aanvallend ingesteld vleugelverdediger geen minuut bij NAC. Hij was goed voor drie goals en zeven assists.

"De druk zal hier hoger zijn. Ik zal hier voor andere dingen strijden dan bij NAC Breda", beseft hij. "Ik hoop dat ik nog beter presteer dan vorig seizoen."

Angeliño is de tweede nieuwe verdediger bij PSV deze zomer. Eerder werd Nick Viergever overgenomen van Ajax. Joshua Brenet werd voor zo'n 5 miljoen verkocht aan TSG Hoffenheim. PSV is naar verluidt met sc Heerenveen in onderhandeling over de komst van Denzel Dumfries.

De eerste training van PSV in het nieuwe seizoen is op 27 juni. De titelverdediger begint op 11 augustus aan de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Op 21 of 22 augustus speelt de ploeg zijn eerste duel in de play-offs van de Champions League.