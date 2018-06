Griezmann maakt einde aan geruchten en blijft Atlético Madrid trouw

Griezmann maakte zijn besluit donderdag bekend in een speciale televisie-uitzending. De laatste maanden was veel te doen om de 27-jarige aanvaller, die nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar FC Barcelona.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu van de Catalanen en Luis Suárez lieten zich zelfs al uit over de mogelijke komst van Griezmann, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij Atlético. De 54-voudig international kiest echter toch voor een langer verblijf bij de Madrilenen.

Met zijn boodschap voldoet Griezmann aan het verzoek van bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk, die wilde dat zijn sterspeler voor de eerste WK-wedstrijd wereldkundig zou maken wat zijn toekomstplannen zijn om de rust te bewaren.

'Les Bleus' komen zaterdag tegen Australië voor het eerst in actie in Rusland en spelen later in groep C nog tegen Peru en Denemarken.

Vijfde seizoen

Griezmann gaat zijn vijfde seizoen in als speler van Atlético Madrid. Hij heeft al 209 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor 'Los Colchoneros' en kwam daarin 112 keer tot scoren.

Afgelopen seizoen boekte Griezmann zijn grootste succes met Atlético door de Europa League te winnen. De Madrilenen, die in 2014 en 2017 de finale van de Champions League verloren van stadgenoot Real, rekenden in de eindstrijd mede dankzij twee treffers van Griezmann af met Olympique Marseille (3-0).

Dinsdag maakte Atlético al bekend dat de club een principe-akkoord heeft bereikt met AS Monaco over de transfer van aanvaller Thomas Lemar naar de Spaanse hoofdstad. Met die overstap zou naar verluidt een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid zijn.