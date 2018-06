Vrijgekochte Oranje-international Van Lunteren verruilt Ajax voor Freiburg

De 25-jarige Van Lunteren speelde sinds 2012 bij Ajax, waarmee ze afgelopen seizoen landskampioen werd en de KNVB-beker won. Haar verbintenis in Amsterdam liep nog door tot medio 2019, maar Van Lunteren wilde eerder de stap maken naar het buitenland.

Uiteindelijk bood Van Lunterens privésponsor OrangeGas uitkomst. De hoogte van de afkoopsom die het bedrijf, dat leverancier is van schone brandstoffen, heeft betaald, wordt niet bekendgemaakt.

"De afkoopsom is niet te vergelijken met de bedragen bij de mannen, maar het is een serieus bedrag voor het vrouwenvoetbal", zegt Marcel Borger directeur van OrangeGas.

Van Lunteren is de tweede Oranje-international die deze zomer vertrekt bij Ajax. Begin deze maand tekende verdediger Stefanie van der Gragt bij FC Barcelona. Van Lunteren kiest met Freiburg voor de nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Champions League-finalist VfL Wolfsburg werd kampioen en Bayern München eindigde als tweede.

"De Duitse competitie is sterker dan de Eredivisie en dus kan ik me bij Freiburg verder ontwikkelen", zegt Van Lunteren tegen NU.nl. "De afgelopen jaren was de kans er ook om naar het buitenland te gaan, maar nu ben ik er echt klaar voor. Voor mijn gevoel ben ik uitgeleerd in de Eredivisie."

Dromen

De 59-voudig international is dan ook verheugd met de steun van haar privésponsor, die ervoor zorgt dat ze de stap naar Duitsland kan maken.

"Ik ben heel blij dat mijn sponsor me helpt om mijn dromen na te jagen. Het is niet eerder voorgekomen in het vrouwenvoetbal dat een transfer op deze manier tot stand komt", aldus Van Lunteren.

Ook haar zaakwaarnemer Angela Verdoes benadrukt dat de transfer op bijzondere wijze tot stand is gekomen. "Dat een sponsor de transfersom vergoedt, is uniek en hopelijk gaan nog meer bedrijven de marketingwaarde van het vrouwenvoetbal inzien zoals Orange Gas", aldus Verdoes. "Dit is voor Desiree een mooie stap en perfecte voorbereiding op het WK in 2019."

Van Lunteren wordt de vierde Oranje-international in de Duitse competitie. Lineth Beerensteyn en Jill Roord spelen bij Bayern München en Jackie Groenen staat onder contract bij FFC Frankfurt.