Lopetegui: 'Gisteren was zwaarste dag uit mijn leven, vandaag de mooiste'

De voorzitter heeft Lopetegui vlak voor de start van het WK aan de kant gezet. Dit deed hij nadat bekend was geworden dat Lopetegui na het WK overstapt naar Real Madrid.

Volgens bondsvoorzitter Luis Rubiales van de RFEF was er sprake van een vertrouwensbreuk, omdat Lopetegui pas vijf minuten voor de bekendmaking had verteld naar Real te verkassen.

De 51-jarige Bask zei donderdag bij zijn presentatie in het stadion Santiago Bernabeu echter dat hij zorgvuldig en eerlijk heeft gehandeld tijdens het onderhandelingsproces met Real Madrid. Hij legde tijdens zijn presentatie vaak de nadruk op de termen eerlijkheid, transparantie en loyaliteit.

"We wilden eerlijk naar iedereen zijn, daarom hebben we het nieuws openbaar gemaakt. Het zou slecht zijn geweest als we het hadden willen verbergen. De spelers gingen er ook goed mee om."

De oud-coach van onder meer FC Porto zegt dan ook geen spijt te hebben. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste manier was. We waren open en duidelijk. Het enige wat ik zou veranderen, is de reactie van Rubiales. Maar dat kan ik niet."

Overdreven

Ook voorzitter Florentino Perez van Real vindt dat de Spaanse bond overdreven heeft gereageerd door Lopetegui de laan uit te sturen. "We hebben zijn contract bij de Spaanse bond gerespecteerd door pas na het WK met elkaar in zee te gaan. We wilden graag transparant zijn, maar blijkbaar werd dat als een gebrek aan loyaliteit gezien."

Ondanks zijn ontslag gunt Lopetegui het Spaanse elftal, dat nu onder leiding staat van Fernando Hierro, veel succes in Rusland. "Ik zal ze steunen, net als elke Spanjaard. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan dit elftal en ik weet zeker dat we ondanks alles een geweldig WK beleven."

Zelf wil de Bask vooral vooruitkijken. "Gisteren was, na de dood van mijn moeder, namelijk de verdrietigste dag uit mijn leven", zei hij, waarna hij tegen de tranen vocht. "Vandaag beleef ik de mooiste dag van mijn leven."

Spanje begint het WK vrijdag met een groepsduel met Portugal. De wereldkampioen van 2010 zit verder in de poule bij Marokko en Iran.